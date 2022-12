Gabriela Pugliesi comemora 1º mês do filho, Lion, com festa temática - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi comemora 1º mês do filho, Lion, com festa temáticaReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 16:17 | Atualizado 02/12/2022 16:24

Rio - Gabriela Pugliesi abriu o álbum de fotos, nesta sexta-feira, da festa que organizou para comemorar o primeiro mês do filho, Lion, fruto do relacionamento com Túlio Dek. Em postagem no Instagram, a influenciadora mostrou os detalhes da comemoração com tema de safári, com direito a fantasia de leão para o herdeiro. "Quem é o leãzinho?", babou a mamãe de primeira viagem, ao filmar o pequeno com a roupinha para a festa.

fotogaleria

A musa fitness também falou sobre a semelhança de Lion com o pai: "Primeiro mês do nosso mini Dek expressivo... Um mês que pari meu marido. Até as expressões são iguais", brincou ela. Gabi ainda relembrou que era contra fazer festa de "mêsversário" até o nascimento do filho: "Sempre falei que acho cafona... Nasce uma mãe, nasce uma hipócrita", disparou.

Nos comentários da postagem, fãs e amigos da influenciadora se derreteram pela criança: "Parabéns, Lion! Primeiro de milhões", desejou a atriz Camila Monteiro. "Assim a gente morre de amor aqui do outro lado da tela! Aff, que lindo vocês", escreveu uma seguidora. "1 mês?! Como voa o tempo", destacou outra internauta. "Uma fofura", acrescentou mais uma pessoa.

Confira: