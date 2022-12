Rafa Brites reclama de saudades de Felipe Andreoli - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 13:24 | Atualizado 02/12/2022 13:39

Rio - Rafa Brites fez um dessabafo na manhã desta sexta-feira (2), em seu Instagram. A apresentadora revelou que está morrendo de saudades de seu marido, Felipe Andreoli. O jornalista está cobrindo a Copa do Mundo no Catar.

"Bom dia pra quem tá com saudades do marido. Gente, sério mesmo: não foi nem metade ainda do tempo. E eu já tô assim, dormindo toda noite com as camisetas dele. Ainda faltam 20 e poucos dias", lamentou Rafa nos stories. Em uma publicação recente, ela poupou elogios para seu companhiero. "E o tanto que meu marido ta arrasando na cobertura da Copa! Sabe TUDO de esporte! Sabe falar sério mas lógico que sempre tem aquela pitada marota do CQC que eu amo! E tem esses olhinhos carismáticos que eu me apaixonei também! Enfim! Feliz em vcs poderem “conviver” com ele até o final da Copa! Aproveitem demais pq ele faz muita falta aqui em casa", avisou.