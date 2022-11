Rafa Brites se submete a três cirurgias - Reprodução do Instagram

Rafa Brites se submete a três cirurgiasReprodução do Instagram

Publicado 23/11/2022 11:50

Rio - Rafa Brites, de 36 anos, revelou para os fãs que se submeteu a três cirurgias em um hospital de São Paulo, nesta terça-feira. Através do Instagram, a apresentadora disse que operou hemorroidas, hérnia umbilical e retirou a vesícula. Ela ainda deu detalhes sobre seu estado de saúde e fez um alerta para as mulheres.

fotogaleria

"Estou me recuperando de uma cirurgia. Três, na verdade... Retirei a vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. A cirurgia durou três horas. Anestesia geral e tudo mais. Passei bem o dia, apesar de saber que o pós-operatório é punk. As pedras que eu tinha eram muito pequenas e corria o risco de migrarem e eu ter uma pancreatite ter que operar às pressas... Andava com muito enjoo também. As hemorroidas tive a primeira vez depois de 20 horas de trabalho de parto do Rocco, mas logo depois recuperei. Agora com a gravidez do Leon não teve jeito. Ficava nessa, crise, remédio, melhorava mas bastava fazer muito esforço, ficar de salto, em pé, longas caminhadas… voltava. Todo mundo diz que é uma das piores dores a pós, eita. A hérnia, como foi feita a laparoscopia, já tirei", comentou ela.

Na sequência, ela pediu para as mulheres falarem mais sobre os problemas de saúde e buscarem ajuda médica. "Nesse meio tempo que fui comentando com amigas o que ia fazer fiquei chocada quantas mulheres sofrem com esses problemas, e outros no pós-parto como de escape de xixi, dores na relação sexual, candidíase e etc. Mas o que mais me chamou atenção é que sofrem caladas...Por hora quero encorajar a todas cuidarem da saúde, bem estar, fazerem exames preventivos (eu descobri as pedras assim). Tô aqui feliz por ser corajosa sempre e grata pela oportunidade de ser bem atendida, paparicada pela minha família e protegida pelas Deusas", finalizou.

Rafa Brites é casada com o jornalista e apresentador Felipe Andreoli. Os dois são papais de Rocoo, de cinco anos, e Leon, de nove meses.