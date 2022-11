Jornalista Ana Luiza Guimarães curte dia de sol na praia com a filha

Rio - A jornalista Ana Luiza Guimarães, de 56 anos, aproveitou o dia de sol para curtir uma praia com a filha, Beatriz Lobo, de 20. As duas estiveram na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira. Beatriz é fruto do casamento de Ana Luiza com Bena Lobo, que morreu em 2021.

Na praia, Ana Luiza comprou um picolé, enquanto a filha lia um livro. Mais tarde, ao chegar em casa, Beatriz postou nos Stories, do Instagram, uma foto na piscina de casa. "Pós-praia", escreveu a jovem na legenda da imagem.

Relatar erro