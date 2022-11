Hadson Nery, o Hadballa, conta detalhes de briga com Vini Buttel e Lucas Santos - Reprodução

Publicado 23/11/2022 22:32

Rio - Hadson Nery, também conhecido como Hadballa, contou detalhes da briga que teve com Vini Buttel e Lucas Santos, durante uma gravação da Record TV. Em entrevista ao podcast "Podcalizando", do SBT, nesta quarta-feira, o ex-BBB revelou os motivos que o levaram a discutir com os ex-participantes de "A Fazenda 14".

"Em três anos no mundo de reality, nunca tive processo, não tenho processo, não tenho nada de agressão. Tenho apenas atitudes e falas dentro de um reality", iniciou o influenciador, que revelou não ter autorização para citar nomes por causa da ação judicial que move contra os rapazes.

Em seguida, ele detalhou a cena antes de partir para agressão com Vini, que defendeu Lucas nos bastidores do programa "Celeiro da Justiça", apresentado por Lucas Selfie. "Os dois começaram a falar coisas que não cabiam ao quadro, me acusando, falando que a minha vida era um fracasso, usador de prótese, que eu estou pedindo esmola, vendendo conteúdo em site pornográfico, o que é mentira", declarou.

"O ataque começou por eles e eu comecei a responder da mesma altura. Teve um determinado momento que o Lucas falou uma coisa que eu já cansei, eu sofri muito com isso, e ainda sofro. Eu nunca fui agressor de mulher", desabafou o ex-participante do "BBB 20", citando um boato de que teria agredido sua ex-mulher.

Hadson continuou: "Eu comecei a gravá-lo, eu já tenho um processo com outro participante de reality sobre o mesmo assunto. Eu pedi: 'Se tu é homem repete o que você falou'. Eles me confrontam, nisso o Vini veio por trás e colocou a mão no meio peito. Eu não tinha nada com ele", ressaltou.

"Eu não iria agredi-lo, apenas estava nervoso, mas nunca passou pela minha cabeça agredi-lo", completou o ex-brother. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que os dois chegaram a rolar no chão, destruindo parte do cenário do programa. Vini foi visto com o nariz sangrando, enquanto Hadballa surgiu com um corte no supercílio. A produção da emissora acionou a polícia para encerrar a confusão entre os famosos.

Em outro momento, Nery também explicou a relação conturbada com a ex-mulher: "Em 2019 ou 2018, eu tive uma medida protetiva da minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, de distanciamento, que fez com que viesse à tona de uma forma distorcida quando eu entrei no 'BBB'", afirmou. Toda medida tem um laudo, uma conclusão e lá não consta agressão", destacou ele.