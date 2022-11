Jojo Todynho rebate críticas sobre perda de peso após revelar planos de passar por bariátrica - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho rebate críticas sobre perda de peso após revelar planos de passar por bariátricaReprodução/Instagram

Publicado 23/11/2022 18:47

Rio - Jojo Todynho compartilhou uma reflexão com os fãs em live realizada no Instagram, nesta terça-feira. A cantora de 25 anos fez questão de rebater as críticas que tem recebido desde que anunciou que passará por uma cirurgia bariátrica. Durante a transmissão, a artista respondeu os comentários de que "vai perder a graça" junto com o peso.

fotogaleria

"Jojo não está na minha gordura, mas na minha personalidade. O meu peso não interfere na pessoa que eu sou. Acho que o nosso caráter é único, e quem a gente é nunca vai mudar sendo magra, gorda, alta ou baixa. Isso não vai mudar a filha, a neta, a amiga que eu sou, a mãe que um dia eu vou ser, a namorada. Nada", declarou a apresentadora do "Jojo Nove e Meia", no Multishow.

Em seguida, Jojo destacou que seguirá lutando contra a gordofobia mesmo após o procedimento: "Eu busco uma vida saudável, que eu possa ter mais liberdade de movimentos e isso não vai mudar minha luta contra a gordofobia, contra o preconceito e o racismo. Meu discurso continua o mesmo. Não é sobre corpo, é sobre caráter. Seu peso não interfere no seu caráter. Tem pessoas que são lindas por fora e podres por dentro", completou ela, que é uma das apresentadoras do "Central da Copa de 2022", na TV Globo.

Confira: