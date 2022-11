João Guilherme deseja ser pai - Reprodução do Instagram

Publicado 23/11/2022 16:46

Rio - João Guilherme decidiu se pronunciar a respeito dos boatos de que teria sido convidado para participar do "BBB 23", como integrante do elenco Camarote. Depois de assistir a ex-namorada Jade Picon na última edição do reality show, o ator de 20 anos desmentiu os rumores e explicou o motivo de nem cogitar o confinamento na casa mais vigiada do país.

"Esse ano eu ainda acho que não. Estou trabalhando, gravando um novo projeto muito interessante, de série, para esse fim de ano e fico até março do ano que vem gravando. Então, a agenda está lotada", afirmou o filho de Leonardo, em entrevista que foi ao ar no programa "TV Fama", da RedeTV!, nesta terça-feira. O ator já havia sido questionado sobre o reality show da TV Globo em caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, mas preferiu desviar do assunto na ocasião.

No último sábado, a cantora Roberta Miranda também comentou os rumores de sua suposta participação na próxima edição do reality show, prevista para estrear em 16 de janeiro. Com muito bom humor, a cantora de 66 anos foi irônica ao dizer que está pronta para causar polêmica no reality show. "Pagando milhões que mal tem (risos), afinal, vou andar seminua, dar p*rrada em otário, acordar tarde... Serei expulsa nas primeiras horas!! (risos) mas trarei muita audiência", avisou a rainha do sertanejo.