Jarbas Homem de Mello comemora seis meses de gravidez de Claudia RaiaAg. News

Publicado 23/11/2022 13:35



fotogaleria Rio - Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para comemorar os seis meses de gravidez da esposa, Claudia Raia, de 55 anos. No Instagram, o ator compartilhou registros da barriga da artista e falou sobre a ansiedade de conhecer pessoalmente seu primeiro filho, Luca.

"Seis meses do baby Luca! Papai e mamãe estão loucos para te conhecer!", escreveu Jarbas na legenda do vídeo em que aparece "passeando" com sapatinhos vermelhos pela barriga de Claudia Raia, ao som de "Uma Odisseia no Espaço", desempenhada pela Orquestra do Teatro de Londres. Nos comentários da publicação, a atriz também falou sobre a expectativa pela chegada do bebê. "Luca, mamãe e papai te esperam com muito amor e gratidão", afirmou.

Fãs, por sua vez, aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao casal. "Muita saúde para este baby e também para mamãe maravilha!", disse uma internauta. "Que venha cheio de saúde e com muito amor!", desejou outra. "Vem, Luca! Tem um país te esperando cheio de amor!", vibrou um seguidor.

Assista o vídeo