Fernanda Pessoa lamenta internação de Erasmo Carlos - Reprodução do Instagram

Fernanda Pessoa lamenta internação de Erasmo Carlos Reprodução do Instagram

Publicado 23/11/2022 12:35

Rio - Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, voltou a lamentar a morte do cantor através do Instagram, na manhã desta quarta-feira. Ela falou sobre a falta que sente do Tremendão, que morreu aos 81 anos, nesta terça, revelou como tem sido o início do dia sem o marido e citou o conforto que deu aos familiares do artista.

fotogaleria

"Vivi, você está me lendo, amor? Você consegue me ouvir? Eu acordei e você não estava aqui, eu renovei a assinatura do jornal para você na semana passada… hoje ele chegou com você na capa! Amor, não era a capa que você merecia, você não podia dividir espaço com ninguém! Amor, o jornal da semana, do mês, do ano tem que falar de você… você tem vida e amor para falarem de você todos os dias. Vido, tá doendo tanto!", começou.

"Você nunca reprimiu as minhas dores, sempre disse que eu podia chorar, sofrer… eu não entendia, achava que você não estava se importando, mas eu notei que você estava me permitindo crescer, você estava ali garantindo a minha segurança, por perto para que eu rompesse a casca do ovo sozinha, mas preparado para intervir caso eu me machucasse", continuou.

"Neném, eu tô fazendo tudo sozinha, como a gente era, só você e eu! Você está cuidando daí e eu daqui. Você sempre disse: trabalho com produção, as coisas são rápidas, diretas! Tô fazendo a produção direito, amor? Tô? Liguei para quem você queria? Confortei seus amigos? Seus filhos? Seus netos? Seus fãs? Eu sei que se eu falar chorando você não entende… eu não tô chorando mais, amor, eu não vou falar chorando para que todos possam ouvir, para que você me ouça. Você dizia que gostava da melancolia que eu trazia no olhar, mas que eu sorria com os olhos. Vido, como eu vou sorrir? A melancolia tomou conta, o sorriso se afogou da dor, nas lágrimas, no pesar. Pra finalizar, eu sou Fernanda Esteves, como você queria e fez", concluiu.

Na mesma rede social, Fernanda já tinha se manifestado sobre a morte do marido nesta madrugada. "Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei... Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merd*. Eu vi você se esvaindo por entre meus braços, e eu vi você com sede de viver, com sede de viver comigo! Você vivia por mim!", disse em um trecho.

Fernanda e Erasmo eram casados desde 2019. O cantor deixa também dois filhos: Gil e Leonardo, frutos de seu primeiro casamento, com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995. O artista já havia perdido o filho do meio, Alexandre, que teve morte cerebral após uma acidente de moto em 2014.