Vitão é chamado de ’aberração’ e rebate na web: ’seres humanos todos são’Reprodução Internet

Publicado 23/11/2022 08:47 | Atualizado 23/11/2022 08:49

Rio - O cantor Vitão, de 23 anos, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories, do Instagram, para divulgar sua música "Quando", em parceria com o rapper Russ. No entanto, o artista foi alvo de haters, que o chamaram de "esquisito" e "aberração".

"Toma jeito, esquisito", disse uma pessoa. "Fala tu, meu dedo verde aqui", rebateu o cantor, fazendo um gesto obsceno e mostrando as unhas pintadas de verde. "Você virou uma aberração", disse outra pessoa. "Seres humanos são todos aberrações", respondeu Vitão.

Recentemente, o cantor fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo após adotar um estilo andrógino e a usar maquiagem e esmalte. "Moda, pra mim, é arte. É poder brincar com nossa imagem nos transformando a cada dia em uma pitada de tudo aquilo que é referência pra nós, que nos apaixona. Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que VOCÊ tem que mudar, não eu", escreveu no Twitter.