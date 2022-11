Fernanda Passos posta foto e faz homenagem a Erasmo Carlos: ’Não era a sua hora’ - Reprodução Internet

Publicado 23/11/2022 07:40 | Atualizado 23/11/2022 07:41

Rio - Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, se pronunciou sobre a morte do marido nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira. O Tremendão morreu aos 81 anos , nesta terça. Ele estava internado há cerca de uma semana em um hospital no Rio.

"Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei... Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merd*. Eu vi você se esvaindo por entre meus braços, e eu vi você com sede de viver, com sede de VIVER COMIGO! Você vivia por mim!", iniciou.

"Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz! Preparei a casa para você voltar. Lavei as roupas, lavei as roupas de cama, e com isso perdi seu cheirinho. Amor, logo o cheirinho... Logo eu que não posso viver sem seu cheirinho!!! Eu me desesperei procurando onde eu poderia encontrar seu hálito, seu suor, o cheiro dos seus cabelos... Vido, você esperou por mim 69 anos... espera mais um pouquinho!!! A gente vai se encontrar", finalizou.

Fernanda Passos e Erasmo Carlos eram casados desde 2019. O cantor deixa também dois filhos: Gil e Leonardo, frutos de seu primeiro casamento, com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995. O artista já havia perdido o filho do meio, Alexandre, que teve morte cerebral após uma acidente de moto em 2014.