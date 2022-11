Ao lado de Wanderléa, Erasmo Carlos e Roberto Carlos formaram um dos principais símbolos da Jovem Guarda - Arquivo O Dia

Publicado 22/11/2022 20:49

Rio - Roberto Carlos se pronunciou após a morte de Erasmo Carlos, nesta terça-feira . Em postagem no Instagram, o cantor desabafou sobre o luto e se despediu do amigo e principal parceiro na música, TV e cinema. A dupla ficou conhecida por colaborar na composição de mais de 500 canções, incluindo grandes sucessos como "É Preciso Saber Viver", "Além do Horizonte" e "Emoções".

"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão", começou o Rei, na legenda da publicação em que fez homenagem ao Tremendão. "Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos", declarou.

Ao som "Amigo", o artista resgatou diversas fotos em que aparece com Erasmo para lamentar a partida do cantor: "Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém", finalizou.

Erasmo Carlos e Roberto Carlos fizeram parte da chamada "Turma da Tijuca" e iniciaram a carreira artística juntos, na banda The Sputniks, com Tim Maia, mas o grupo chegou ao fim após um desentendimento entre o Síndico e o Rei.

Depois, Erasmo foi arranjar trabalho como assistente do apresentador e produtor Carlos Imperial - por intermédio de quem viria a tornar-se crooner do grupo Renato & Seus Blue Caps, em 1962. Com Erasmo dividindo os vocais com o baixista Paulo César, Renato & Seus Blue Caps publicaram seu primeiro LP para a Copacabana. Não muito depois, os Blue Caps acompanhariam Roberto Carlos na gravação de "Splish Splash", numa versão para o português feita por Erasmo. O sucesso do disco garantiu não só a contratação de Renato & Seus Blue Caps pela CBS, como também o nascimento da lendária parceria entre Roberto e Erasmo.

Ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa, Erasmo Carlos foi um dos principais símbolos da Jovem Guarda, movimento musical dos anos 1960 e 1970. A Jovem Guarda agrupou as influências do pop britânico e ganhou popularidade definitiva a partir de setembro de 1965, quando a TV Record estreou o programa "Jovem Guarda".

Apresentado por Roberto, Erasmo e Wanderléa em São Paulo por três anos seguidos, o programa deu visibilidade para que Erasmo e Roberto se tornassem os principais nomes e também compositores do movimento.

