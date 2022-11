Erasmo Carlos faz show em homenagem ao Dia das Mães - Guto Costa/Divulgação

Erasmo Carlos faz show em homenagem ao Dia das MãesGuto Costa/Divulgação

Publicado 22/11/2022 22:04 | Atualizado 22/11/2022 22:10

Rio - A morte de Erasmo Carlos , nesta terça-feira, deixou o Brasil de luto e também foi noticiada em diversos países ao redor do mundo. Veículos do Uruguai, Portugal e Austrália lamentaram a morte do cantor de 81 anos e destacaram o legado musical deixado pelo Tremendão, além de exaltar a longa parceria com Roberto Carlos.

fotogaleria

"Morreu Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro", diz o título da matéria publicada pelo jornal português 'Expresso'. Já o 'El País Uruguay' chamou o compositor de "lenda da música brasileira e parceiro criativo de Roberto Carlos". "O mundo está se recuperando de sua trágica perda", disse o site australiano 'We Got This Covered'.

No Paraguai, o 'ABC' chamou a atenção para a vitória recente de Erasmo no Grammy Latino, recebendo o "gramofone de ouro" com o disco "O Futuro Pertence À... Jovem Guarda", na categoria "Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa".

O cantor Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, nesta terça-feira, no Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada. Um dos maiores nomes da música brasileira, Erasmo havia sido internado por conta de uma síndrome edemigênica no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, no dia 17 de outubro, mas recebeu alta no início do mês. De acordo com as primeiras informações, Erasmo voltou a ser internado há cerca de uma semana e, nesta terça-feira, foi intubado.

Confira:

Era conhecido por estes três nomes. Trabalhou com Roberto Carlos. Fizeram mais de 500 músicas https://t.co/4k5M1dnM3q — CNN Portugal (@cnnportugal) November 22, 2022