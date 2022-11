Erasmo Carlos posta foto com Gal Costa e a mulher, Fernanda Passos - Reprodução/Instagram

Erasmo Carlos posta foto com Gal Costa e a mulher, Fernanda PassosReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2022 18:20

Rio - O cantor Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, nesta terça-feira , enquanto o Brasil ainda se recuperava do luto pelo falecimento de Gal Costa . No último dia 9, o Tremendão foi um dos artistas que homenageou uma das maiores cantoras da MPB e citou a canção icônica "Meu Nome é Gal", que escreveu ao lado de Roberto Carlos, seu maior parceiro na música.

"Gal é super importante para mim. Ela sempre me prestigiou muito e eu fui importante na vida dela por ter tatuado nela a nova fase, de cantora de bossa nova para Tropicália... O nome que eu dei para a música que eu fiz em parceria com Roberto pra ela é muito forte: 'Meu nome é Gal', que acabou virando nome de música, de filme. Ainda dei uma outra marca, 'Musa de qualquer estação', enaltecendo que Gal é uma obra de arte", contou Erasmo, em postagem no Instagram.

Na publicação, o veterano resgatou um trecho da gravação que realizou ao lado de Gal e comemorou a parceria: "Sempre fiquei muito orgulhoso pelo prestígio que ela sempre me deu e cantar ao lado dela me fez muito mais realizado. Jamais esquecerei de como foi cantar 'Detalhes' com ela, em 1980, no antológico 'Erasmo Convida'… Inesquecível também sua interpretação para 'Sua Estupidez'… Simplesmente Gal!", disse ele.

Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, nesta terça-feira, no Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada. Um dos maiores nomes da música brasileira, Erasmo havia sido internado por conta de uma síndrome edemigênica no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, no dia 17 de outubro, mas recebeu alta no início do mês. De acordo com as primeiras informações, Erasmo voltou a ser internado há cerca de uma semana e, nesta terça-feira, foi intubado.

O veterano faria shows nos Estados Unidos nos dias 4 e 10 de novembro, mas precisou cancelar as apresentações por questões de saúde. Antes de sua nova internação, Erasmo chegou a publicar uma foto falando sobre sua alta do hospital. "Bem simbólico... Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação. Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes", escreveu.