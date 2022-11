Milton Nascimento e Erasmo Carlos - Reprodução/Twitter

Publicado 22/11/2022 16:40

Rio - Milton Nascimento lamentou a morte de Erasmo Carlos . Em suas redes, Bituca recordou uma vez em que o amigo evitou que ele fosse atropelado. O eterno Tremendão havia sido internado por conta de uma síndrome edemigênica no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, no dia 17 de outubro, mas recebeu alta no início do mês. Ele voltou a ser internado há cerca de uma semana e, nesta terça-feira, foi intubado, mas acabou não resistindo.