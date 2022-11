Erasmo Carlos - Divulgação/Guto Costa

Erasmo CarlosDivulgação/Guto Costa

Publicado 22/11/2022 16:15

Rio - O cantor Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos, nesta terça-feira, deixa como legado musical mais de 750 composições próprias e mais de 700 gravações cadastradas na gestão coletiva, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

A música mais regravada de autoria do Tremendão é "Emoções", seguida de "Jesus Cristo", "Nossa Senhora" e "Detalhes", todas em parceria com Roberto Carlos. No ranking das mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil, a liderança ficou com "É preciso saber viver". Os hits "Além do Horizonte", "Emoções" e "Detalhes" aparecem na sequência.

Na última década, Erasmo Carlos teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de rádio, shows e tvs. Seus herdeiros continuarão a receber os rendimentos por 70 anos após sua morte.



Confira o ranking das músicas de autoria de Erasmo Carlos mais regravadas





1 – Emoções - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



2 - Jesus Cristo - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



3 - Nossa senhora - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



4 -Detalhes - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



5 - Sentado à beira do caminho - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



6 - Se você pensa - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



7 - Olha - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



8 - É preciso saber viver - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



9 – Proposta - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



10 – Cavalgada - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



11 - De tanto amor - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



12 - Quero que vá tudo pro inferno - Erasmo Carlos / Roberto Carlos





Confira o ranking das músicas de Erasmo Carlos mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública





1 - É preciso saber viver - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



2 - Além do horizonte - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



3 – Emoções - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



4 – Detalhes - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



5 - Eu te amo te amo te amo - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



6 – Caminhoneiro - Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John



7 - Gatinha manhosa - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



8 - Nossa senhora - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



9 - Se você pensa - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



10 - Sentado à beira do caminho - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



11 - As curvas da estrada de santos - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



12 - Jesus Cristo - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



13 - Do fundo do meu coração - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



14 – Olha - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



15 - É proibido fumar - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



16 – Cavalgada - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



17 - Quero que vá tudo pro inferno - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



18 – Furdúncio - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



19 - Mesmo que seja eu - Erasmo Carlos / Roberto Carlos



20 - A volta - Erasmo Carlos / Roberto Carlos