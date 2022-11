Erasmo Carlos morre aos 81 anos - Reprodução Internet

Publicado 22/11/2022 15:09 | Atualizado 22/11/2022 15:10

Rio - Ícone da Jovem Guarda, o cantor Erasmo Carlos morreu aos 81 anos , nesta terça-feira, no Rio. A causa da morte do cantor ainda não foi informada, mas antes desta última internação, o Tremendão já havia dado entrada no hospital, em outubro, para tratar uma síndrome edemigênica. Esta doença é caracterizada por um acúmulo grande de líquido nos tecidos do corpo.