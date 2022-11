Fernanda Pessoa lamenta internação de Erasmo Carlos - Reprodução do Instagram

Publicado 22/11/2022 14:21 | Atualizado 22/11/2022 14:28

Rio - Fernanda Pessoa, mulher de Erasmo Carlos, se declarou para o cantor através do Instagram, nesta terça-feira. Na postagem, ela falou sobre o comportamento acolhedor do Tremendão, que faleceu aos 81 anos, no Rio de Janeiro, e afirmou que gostaria de ser melhor e mais forte para proteger o cantor e compositor.

"Não posso dizer que todos os momentos foram, são ou serão fáceis. Promessa é uma coisa ilusória, embora vivamos prometendo coisas aos 4 ventos, o que importa mesmo é a presença, a permanência, a insistência… e disso você entende bem. Você é lar, você acolhe, você enxerga, você crê. Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você, talvez ela nem tenha existido… e talvez tenha sido tão simples esquecer porque a gente se acostuma facilmente com a paz. Não foi de primeira, você brigou muito para mostrar, mas por fim encontrei a paz em você", começou.

"Gostaria de ser maior, melhor e mais forte, te proteger de tudo, brigar por você e dominar todas as áreas do que um dia você venha a precisar. Talvez aí se iniciem os problemas de muita gente, quando encontramos quem para nós é tudo, começamos a querer retribuir, também queremos ser tudo. E ah, meu bem… é impossível ser tudo, tentar ser tudo é um mar de frustrações e angústias com ondas de culpa… Desse mal eu tento me curar, quero olhar com compaixão para mim e entender que já sou o bastante por você me amar", finalizou.

O cantor morreu aos 81 anos, nesta terça-feira, no Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada. Um dos maiores nomes da música brasileira, Erasmo havia sido internado por conta de uma síndrome edemigênica no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, no dia 17 de outubro, mas recebeu alta no início do mês. De acordo com as primeiras informações, Erasmo voltou a ser internado há cerca de uma semana e, nesta terça-feira, foi intubado. O Tremendão e Fernanda Passos estavam casados desde 2019.