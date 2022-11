Figurino da discórdia: Deborah Secco causou polêmica ao surgir usando uma calça de cintura baixa, que deixou a calcinha à mostra, e cortar a camisa do uniforme da Globo - Reprodução Internet

Publicado 22/11/2022 19:48 | Atualizado 22/11/2022 20:22

Rio - Deborah Secco estreou como comentarista na cobertura da Copa do Mundo no SporTV. A atriz está à frente do programa "Tá na Copa", mas o que chamou a atenção do público foram as suas montagens de look. Nesta terça-feira (22), Deborah avisou em seu Twitter que as escolhas polêmicas e cheias de estilo ainda não acabaram. A artista foi muito criticada após a roupa que usou no primeiro dia no ar, e ao longo do segundo dia lidou com mais ataques e apoios por parte de suas amigas e outras celebridades.

Enquanto esperava o terceiro dia de programa, Deborah se pronunciou em seu Twitter. Uma fã publicou a foto dos dois looks, enquanto a elogiava dizendo: "@dedesecco arrasando nos looks da copa!!! Maravilhosa!!!!", a atriz compartilhou o tweet, agradecendo o apoio da internauta enquanto avisava: "Obrigada amor!!! E hoje tem mais!!!!"

A artista não comentou mais nada a respeito, ao longo da tarde se restringiu a repostar palavras de amigas que a apoiaram na escolha.