Publicado 22/11/2022 18:04

Rio - Angélica usou o Instagram nesta terça-feira (22) para homenagear Eliana pelo aniversário de 50 anos. A esposa de Luciano Huck compartilhou um vídeo com registros de momentos especiais das apresentadoras na década de 1990.

fotogaleria "Hoje é o dia DELA, da minha sagitariana favorita! Amiga @eliana, te desejo tudo de bom nesse mundo todinho! Você é uma mulher de muita luz! Que sua nova fase seja banhada de muito amor, saúde, felicidade e alegria", desejou Angélica.

Em suas redes, Eliana refletiu sobre a chegada do quinquagésimo aniversário. "Hoje eu acordei com 50 anos. E por esta e tantas outras conquistas, tenho muitas razões para celebrar! A todos que enviaram mensagens carinhosas e cheias de afeto, muito obrigada do fundo do coração!!! Também agradeço ao meu público querido, que por tantas décadas acompanha a minha jornada na TV e me possibilita continuar vivendo este sonho. Verdadeiramente, um dia de muita comemoração e luz! E que venham mais e mais anos de saúde e vida", escreveu.