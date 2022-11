Erasmo Carlos e Larissa Manoela em cena no filme Modo Avião - Reprodução

Publicado 22/11/2022 15:52 | Atualizado 22/11/2022 16:20

Rio - Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira aos 81 anos, no Rio, era um artista completo. Além do talento musical, o Tremendão também brilhou como ator e estrelou alguns filmes ao longo de sua carreira. O último foi "Modo avião" (2020). No longa, ele interpretou Germano, o avô da personagem Ana, vivida por Larissa Manoela.

No filme, Ana é uma influenciadora digital que posta tudo sobre sua vida nas redes sociais. Para afastá-la do mundo digital, os pais da menina tomam uma decisão: deixam ela na casa de seu avô, em uma cidade rural, onde não tinha sinal de internet, durante um período. Lá, Ana precisou trabalhar com Germano, que atuava como mecânico.



Entre os outros trabalhos de Erasmo no cinema estão: "Minha Sogra é da Polícia" (1958), "Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa" (1968), em que contracenava com Roberto Carlos e Wanderléa; "Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora" (1971); "Os Machões" (1972); "O Cavalinho Azul" (1984); e "Paraíso Perdido" (2018). Erasmo, inclusive, ganhou o troféu APCA (Associação Paulista de Críticos Teatrais) como melhor coadjuvante masculino por sua atuação em "Os Machões".