Vasco da Gama homenageia Erasmo Carlos

Publicado 22/11/2022 15:53 | Atualizado 22/11/2022 16:17

Rio - Erasmo Carlos, que morreu na tarde desta terça-feira (22), dedicou a vida à música brasileira e compartilhava fervorosamente outro amor: o futebol; mais especificamente o Vasco da Gama. Entre sucessos como "Festa de Arromba", "Mesmo que seja eu", "Gatinha Manhosa" e "Minha Fama de Mau", o artista compôs uma letra para o seu time do coração — "Nosso Vasco Campeão" consagrou o Tremendão como um vascaíno entusiasmado.

O perfil oficial do time lançou uma nota de pesar sobre o falecimento do cantor em todas as suas redes. Na legenda que acompanha uma foto de Erasmo, a equipe do Vasco escreveu: "É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ilustre Vascaíno e símbolo da música brasileira, Erasmo Carlos. 'Sai da frente, que o nosso Vasco vai passar...' Sabemos que sempre estará conosco. Descanse em paz, Tremendão."

Ao completar 80 anos, em 2021, o cantor fez questão de ressaltar o time em sua comemoração pessoal. No tweet feito em homenagem à data, Erasmo escreveu: "Meu Deus meu... que eu continue amando a mulher maravilhosa que eu tenho, valorizando os abraços encantados da minha família, sorrindo solidário com os amigos antigos e novos, paciente com o "vascão" do meu coração(...)". Na época, o clube estava na série B do campeonato Brasileirão, mas não deixava de ser uma parte importante na vida de Erasmo.