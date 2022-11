Erasmo Carlos - Reprodução/Internet

Publicado 22/11/2022 15:42

Rio - O falecimento de Erasmo Carlos aos 81 anos entristeceu o Brasil nesta terça-feira (22) , data em que é celebrado o Dia do Músico. O eterno Tremendão dedicou cinco décadas de sua vida à arte e colecionou singles de sucesso, entre eles, "Além do Horizonte", "É Preciso Saber Viver", "Minha Fama de Mau", "Parei na Contramão" e "Festa de Arromba".

Um dos pioneiros do Rock no Brasil, Erasmo Carlos era cantor, compositor e instrumentista. Nascido e criado na Tijuca, na Zona Norte do Rio, o Tremendão formou com Roberto Carlos e Wanderléa, um dos principais símbolos da Jovem Guarda, movimento musical dos anos 1960 e 1970. A Jovem Guarda agrupou as influências do pop britânico e ganhou popularidade definitiva a partir de setembro de 1965, quando a TV Record estreou o programa "Jovem Guarda".