Erasmo Carlos - Guto Costa/Divulgação

Erasmo CarlosGuto Costa/Divulgação

Publicado 22/11/2022 14:01 | Atualizado 22/11/2022 14:58

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Erasmo Carlos, aos 81 anos, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. Maria Bethânia foi uma das primeiras artistas a se pronunciarem sobre o falecimento do Tremendão e falou sobre sua tristeza.

"‘Agora eu choro só, sem ter você aqui’. Perdemos Erasmo, este “belo rapaz”. Nosso Tremendão! Quanta tristeza!", comentou a cantora, que citou o verso da música 'As Canções Que Você Fez Pra Mim'.

Veja o que os famosos disseram:

Djavan: "Uma tristeza a partida do Erasmo Carlos, o eterno Tremendão. As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil..."

Lulu Santos: "Primeiro, parece inverossímil que algo tão intrinsecamente parte de nossas vidas deixe de existir porque, naturalmente, algo de nós se vai junto. A imprescindível obra, em seu doce balanço entre o ingênuo e o profundo. É pra isso que serve a palavra, imorredoura. De resto, morremos todos um pouco. Viva Erasmo Carlos. Aos filhos, familiares e legião de fãs nosso irmanado e comovido abraço".

Zé Ramalho: "Erasmo foi o Rei do Rock que nunca deixou de ser rei do rock. Figura linda, bondoso, gentil! Suas letras deram ao rock nacional uma dimensão que nunca tinha existido. Inteligência e ousadia! Eu o amava, por tudo que ele fez!".

Leo Jaime: "Este anel é meu talismã. Ele me foi dado por meu mestre que o usava na Jovem Guarda. Ao me dar ele disse o maior elogio que ouvi na vida: você é o Erasmo Carlos da sua geração".

Paulo Ricardo: "Descanse em paz nosso eterno Tremendão, pra sempre em nosso caminho e em nossos corações".

Flávio Venturini: "Descanse em paz nosso eterno Tremendão Erasmo Carlos. Vai deixar saudades e um lindo legado musical".



Tico Santta Cruz: O Gigante Gentil partiu! Dia muito triste para música Brasileira! Agradeço aos Deuses das artes por ter me dado o privilégio de ter conhecido, abraçado, conversado e encontrado esse homem pelo caminho! Muito Obrigado Erasmo Carlos! Por Tudo! Descanse em paz".

O Gigante Gentil partiu!!!

Dia muito triste para música Brasileira!

Agradeço aos Deuses das artes por ter me dado o privilégio de ter conhecido, abraçado, conversado e encontrado esse homem pelo caminho!

Muito Obrigado Erasmo Carlos!

Por TUDO! descanse em paz pic.twitter.com/iEwFRtLswK — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) November 22, 2022

Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades https://t.co/BWQxJuDYzf — J.B. Oliveira (@boninho) November 22, 2022

Boninho: "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades".

Patricia Pillar: "Que fim de ano triste pra música brasileira! Agora perdemos nosso "gigante gentil", o querido Erasmo Carlos, que aprendi a amar desde criança quando escutava suas músicas na minha vitrolinha. Nunca mais deixei de admirá-lo como cantor, compositor e, principalmente, como ser humano. Desejo paz e conforto para seus familiares, amigos e fãs".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Pillar (@patriciapillar)

Fátima Bernardes: "Que dia triste. Mais um. Perdemos o grande Erasmo Carlos. Um ícone da jovem guarda. Um cara moderno na década de 60. Um cara moderno agora. Esteve várias vezes no #Encontro. E essa semana, recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de rock. Fez o que sabia e gostava até o fim. Meu carinho pra família, amigos e fãs".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Gomes (@fatimabernardes)

Luciano Huck: "E o Tremendão se foi. Mais uma perda enorme para a música brasileira. Suas letras e músicas seguirão inspirando gerações. Deixo aqui todo meu carinho a família, amigos e fãs".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Regina Casé: "Erasmo Carlos, cara gigante! Tão grande na doçura quanto no suingue! Artista enorme! Como vai fazer falta nesse abraço… Muitos vivas pro Tremendão!".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Case (@reginacase)

Serginho Groisman: "Quando garoto fui ao primeiro Jovem Guarda. Depois a vida me deu sorte em reencontrar por muitas vezes nosso Tremendão , nosso Gigante Gentil. Hoje estamos devastados. Fica em paz Erasmo Carlos".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serginho Groisman (@serginhogroisman)

Cissa Guimarães: "Os dias não tem sido fáceis. O coração aperta, a saudade já vem, mas o que nos conforta são as lindas lembranças de momentos tão especiais que tive a honra de viver junto, como esse registro lindo da foto. Nos ilumine daí de cima também, meu querido amigo de fé, meu irmão camarada Erasmo! Muita luz sempre".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cissa Guimaraes (@cissaguimaraes)

Zeca Camargo: "Uma despedida atrás da outra. Agora Erasmo. Um ídolo, um ícone, um farol. Revolucionou nosso pop, se reinventou mais de mil vezes e agora vai continuar a inspirar gerações de músicos… além do horizonte. Tentando processar tanta perda assim. Obrigado Tremendão".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zecao (@zecacamargomundo)

Geraldo Luís: Morre nosso Erasmo Carlos ! Obrigado por tanto por tudo. As mais belas canções, o momento em que a música e seu movimento nasceram com a jovem guarda. Ele se foi hoje no dia do músico. Suas canções viverá em nós. Vai Erasmo viver do outro lado da vida…nossos sentimentos a família.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luis (@geraldoluistv)

Cristiana Oliveira: "Caramba Erasmo. Que falta você vai fazer. Grande cara! Vai em paz ! Deixou seu legado lindo aqui! RIP Erasmo Carlos".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Britto Jr: "Morre Erasmo Carlos, 81. Junto com Roberto Carlos, ele é e sempre será pedra fundamental da Jovem Guarda. Descanse em paz, Tremendão!"