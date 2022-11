Kelly Key exibe as curvas em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Kelly Key exibe as curvas em cliques de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 22/11/2022 12:49

Rio - Kelly Key arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma série de fotos de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. A cantora de 39 anos posou em uma praia em Luanda, na Angola, e esbanjou beleza e boa forma nas imagens. O bumbum empinadinho da musa fitness chamou a atenção. "Me conta… Como seria um dia perfeito para você?", perguntou ela na legenda.

Como era de se esperar, Kelly recebeu vários elogios de seus admiradores. "A mais gostosa do Brasil", comentou um usuário da rede social. "Uma verdadeira obra de arte", opinou outro. "Que mulherão", destacou um terceiro.

A influenciadora digital é casada com Mico Freitas e mãe de Suzanna, de 21 anos, fruto do relacionamento com Latino, Jaime Vitor, de 17, e Arthur, de 5, com o atual marido.