Pura disposição! Jojo Todynho treina boxe na orla do Rio

Rio - Jojo Todynho aproveitou o dia ensolarado desta terça-feira para se exercitar. A cantora de 25 anos fez um treino de boxe, acompanhada de um personal trainer, na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, a influenciadora digital mostrou muita disposição e suou a camisa. Ela também esbanjou estilo ao usar um conjunto com estampa de pimentinha. Após a atividade física, a funkeira tomou uma água de coco para se refrescar e posou para fotos.

Jojo Todynho estreou no "Central da Copa", da TV Globo, ao lado de Alex Escobar, na madrugada desta terça-feira. O programa será exibido pela emissora durante a Copa do Mundo do Catar. No início deste mês, a cantora oficializou a separação de Lucas Souza . O anúncio do término do casamento dos dois foi feito no fim de outubro através das redes sociais.