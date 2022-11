Erasmo Carlos - Foto: Divulgação

Erasmo Carlos Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2022 20:04 | Atualizado 22/11/2022 22:43

Rio - O velório do cantor Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos, nesta terça-feira , será restrito a familiares e amigos próximos, segundo informou a assessoria do cantor. Sem divulgar a data e local da cerimônia, a equipe do Tremendão pediu aos fãs para que ele seja lembrado com suas músicas. "Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado!", diz o comunicado.

fotogaleria

De acordo com informações do Hospital Barra D'or, Erasmo estava internado desde o último dia 2, com um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea. A doença é caracterizada pela inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele.

"Erasmo criou, amou, acompanhou a cada um de nós nos momentos importantes das nossas vidas. E além de todas as maravilhas que compôs e cantou durante décadas, ele nos deixou recados: o futuro pertence à jovem guarda. E que é preciso saber viver! Vamos continuar cuidando das novas gerações, por nós e por ele", finalizou o texto assinado pela família do cantor, sua banda e a equipe do hospital.