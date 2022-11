Wanderléa e Erasmo Carlos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2022 20:31

Rio - Horas após a notícia do falecimento de Erasmo Carlos , Wanderléa desabafou sobre a perda do amigo de longa data e parceiro de "Jovem Guarda", movimento que deu origem ao programa homônimo apresentado pela dupla e Roberto Carlos na década de 1960. Em entrevista ao Globo, a cantora se emocionou ao comentar a morte do eterno Tremendão.

fotogaleria Wanderléa abriu o coração sobre os sentimentos com a perda e deixou um recado para os amigos e fãs do artista. "É o mesmo que vocês estão sentindo pelo que representa o Erasmo em nossas vidas, em nossos corações, na história da música brasileira, esse talento, esse poeta, esse homem amoroso, esse gigante gentil, um homem elegante, que nos deixa um legado tão de exemplo, de vida...", disse.

"Ele estará sempre, sempre, sempre muito vivo em nossas lembranças mais profundas. Amo o Erasmo, assim como vocês. Ele estará sempre em minhas orações e tenho certeza que ele será recebido pelos anjos de luz em um dia muito especial, o dia do músico. Erasmo, que os anjos de luz te recebam com todo amor, toda reverência que você merece. Amado Erasmo, que a luz divina o acompanhe sempre em toda sua trajetória. Que a sua luz brilhe assim como brilhou aqui na terra, que brilhe no céu", completou.

Eterno Tremendão



Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, nesta terça-feira, no Rio. Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor, compositor e instrumentista estava internado desde o dia 2 de novembro, com quadro de paniculite. A doença, é caracterizada pela inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele. Erasmo chegou a ser intubado nesta terça, mas acabou não resistindo.



O Tremendão, como era conhecido, deixa a mulher, Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos: Gil e Leonardo, frutos do casamento com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995. O veterano já havia perdido o filho do meio, Alexandre, também do relacionamento com Nara. O jovem teve morte cerebral após um acidente de moto, em 2014.