Eliana reflete sobre seus 50 anosReprodução Internet

Publicado 22/11/2022 18:11

Rio - Eliana completou, nesta terça-feira (22), 50 anos de vida. Em comemoração, a apresentadora publicou um vídeo com algumas realizações para a próxima etapa de sua vida, enquanto agradecia o carinho de todos que a acompanharam até aqui. Na filmagem, a influenciadora fala sobre a liberdade de vestir ou fazer o que quiser, se livrando do julgamento alheio.

"Nos meus 50 anos, ao acordar eu quero decidir se eu vou usar maquiagem ou sair de cara limpa, por que essa deve ser uma escolha, jamais uma imposição por causa da minha idade ou pele madura...", começou. Eliana continuou descrevendo situações que continuam sendo tabus nessa idade, e finalizou: "os 50 anos não são os novos 20, nem os novos 30, nem os novos 40. Os 50 anos são os novos 50, e nós devemos abraçá-los desse jeitinho: com autoamor, carinho, cuidado, e longe dos preconceitos. Eu quero estar em paz com quem eu me tornei. Convido você, com 50 anos ou mais, a estar em paz com quem você se tornou."

"Hoje eu acordei com 50 anos. E por esta e tantas outras conquistas, tenho muitas razões para celebrar! A todos que enviaram mensagens carinhosas e cheias de afeto, muito obrigada do fundo do coração!!! Também agradeço ao meu público querido, que por tantas décadas acompanha a minha jornada na TV e me possibilita continuar vivendo este sonho. Verdadeiramente, um dia de muita comemoração e luz! E que venham mais e mais anos de saúde e vida", finalizou.

Muitos amigos e colegas de profissão se juntaram aos fãs nos comentários para parabenizar a apresentadora. Ana Furtado escreveu: "Parabéns @eliana Muita saúde e felicidades", Poliana, esposa do cantor Leonardo, comentou: "Parabéns minha amiga gata! Plenitude e sabedoria neste novo ciclo que se inicia!", Juliette disse: "Parabéns, maravilhosa. Você é luz", a cantora Kelly Key deixou seu recado: "Parabéns! Muita sabedoria, saúde e felicidades! Musa", e ao lado de muitos outros, Gabriela Pugliesi elogiou: "Ta linda maravilhosa"