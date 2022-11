Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada. - Divulgação

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada.Divulgação

Publicado 22/11/2022 23:12

Rio - O cantor Erasmo Carlos morreu aos 81 anos , nesta terça-feira, após enfrentar um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea. A informação foi divulgada pelo Hospital Barra D'Or, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o cantor estava internado desde o último dia 2. Segundo a equipe do cantor, o velório será restrito à família e amigos próximos , em data e local não revelados.

A doença que causou a morte do Tremendão é caracterizada por uma inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele. Um dos principais sinais da paniculite é o surgimento de caroços vermelhos e sensíveis, resultado dos nódulos que se originam na gordura subcutânea. Os locais onde os caroços costumam aparecer são nas pernas e braços, mas também podem ocorrer nas nádegas, no tronco e rosto.

Alguns dos sintomas causados pela paniculite são os mais comuns vistos em pessoas com inflamação generalizada, como dores musculares e nas articulações, febre e indisposição. A causa da doença ainda é desconhecida, mas pode ser relacionada a infecções, exposição a baixas temperaturas, lesão, lúpus eritematoso sistêmico, doenças pancreáticas, doenças inflamatórias ou danos causados nos pulmões e fígado pela deficiência da enzima alfa 1-antitripsina.

Antes desta última internação, Erasmo Carlos já havia dado entrada no hospital, em outubro, para tratar uma síndrome edemigênica . Esta doença é caracterizada por um acúmulo grande de líquido nos tecidos do corpo. O acúmulo acontece por conta de um desarranjo nos mecanismos bioquímicos do enfermo e, com isso, o líquido sai dos vasos sanguíneos e passa a se acumular em outros locais.