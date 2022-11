Jojo Todynho assina divórcio e faz festa para comemorar - Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 21:29

"Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil", desabafou.



A artista aproveitou para fazer críticas ao ex-marido. "O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás", completou.



Em seguida, Jojo deu detalhes sobre a festa. "Para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. E é por isso que hoje estou fazendo 'Halloween Fantasy do Divórcio: A Festa'. Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi", concluiu ela, mostrando o macacão com recortes laterais que encomendou especialmente para o evento.