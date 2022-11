Jojo Todynho expõe 'tumulto' com o ex-marido em boate do Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 16:09

Rio - Jojo Todynho revelou, nesta terça-feira, que se envolveu em uma confusão com o ex-marido, Lucas Souza, no mesmo dia em que o oficial do Exército anunciou o fim do casamento com a cantora . Em vídeos publicados nos Stories do Instagram que já foram apagados, a apresentadora contou ter flagrado o rapaz com outra mulher em uma boate na Zona Oeste do Rio, mas ele teria sido o responsável por iniciar o conflito.

"O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrinni e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem", disparou a funkeira.

Em seguida, Jojo alfinetou o ex-esposo e disse não ter sido afetada pela cena que presenciou no último sábado: "Pra quem estava chorando cedo nos Stories e depois estava na balada parecendo Stevie Wonder, com óculos na cara, dançando, beijando outra, superou rápido. Olhem bem para minha cara. Vou ficar na rua, em balada, chorando por causa de homem? Se manca. Eu não tenho problema nenhum em relação ao Lucas, não, e eu espero também que ele não tenha problema comigo, não quero arrumar problema. Estou sem paciência", declarou.

"Lucas deu uma cotovelada em meu amigo dentro do banheiro, no Renato, arrumando problema. Estava doidão, virou e falou para minha amiga assim: ‘tanto lugar para você trazer a Jordana e vocês vieram logo para cá?’. A gente é daqui, amor, eu sou do Rio de Janeiro. Quem não é daqui é ele. Se ele estava sofrendo, tinha que ficar no hotel. Foi fazer o quê na balada? Estava lá bebendo, zoando, beijando outra… Isso pra mim é indiferente", continuou a artista.

Jojo ainda fez questão de destacar não está atrás de briga com o ex: "O que eu sempre falei do Lucas aqui, eu não retiro. É uma pessoa legal, só que não deu certo. Ele vai seguir o baile dele e eu o meu. Estou correndo de problema", completou ela.

No último sábado, Lucas Souza usou as redes sociais para anunciar que ele e Jojo Todynho não estão mais juntos, após uma curta reconciliação que tiveram desde a última crise no relacionamento. Sem entrar em detalhes sobre o motivo do término, o oficial do Exército criticou o comportamento da cantora: "Dessa vez, foi ela que terminou. A gente não tava se acertando mais, depois que voltamos, ficou um inferno. E eu respeito a decisão dela", disse.

