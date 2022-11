Luisa Mell sairá das redes sociais devido aos problemas de saúde - Reprodução/Youtube

Luisa Mell sairá das redes sociais devido aos problemas de saúdeReprodução/Youtube

Publicado 01/11/2022 15:36

Rio - Luisa Mell usou o Instagram nesta terça-feira para comunicar que se ausentará das redes sociais. Internada após sofrer uma nova convulsão , a ativista de 44 anos contou que tem sofrido ataques por apoiar a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que recebeu orientações médicas para se manter longe da internet.

fotogaleria "Cheguei no meu limite. Não sei quando tudo virou sobre ódio. Faz 20 anos que luto pelos animais. E sim, para despertar compaixão pelo mais fraco. Sinto muito se falhei. Dei o meu melhor sempre. Me perdoem pelos meus erros, mas fiz o que pude. Mas meu corpo não aguenta mais", disse. "Quando declarei apoio ao Lula não ganhei nada. Nunca. E vocês sabem que muita gente da esquerda me odeia. Eu nunca fui petista. Sou sim privilegiada. Não passo fome. [...] Sou criticada por todos os lados pelo simples motivo que estou neste mundo para despertar as pessoas que os animais sofrem como nós. Porque sei que a maneira como tratamos nossos companheiros de jornada neste planeta trará muito sofrimento para nós humanos também", explicou.

A defensora da causa animal ainda esclareceu o motivo da ausência das redes sociais. "Perdão, mas me ausentarei por tempo indeterminado. O trabalho do @instituto segue. Obrigada a todos. Me perdoem mas não sou tão forte quanto achei. Meu médico me obrigou q me afastar pela minha saúde. Sigo o trabalho no @institutoluisamell. Sinto muito decepcionar vocês. Me perdoem pelos meus erros. Fiz o melhor que pude. Até breve", escreveu.