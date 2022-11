Apoiador de Bolsonaro, Neymar posa com a bandeira do Brasil - Reprodução Internet

Publicado 01/11/2022 11:27 | Atualizado 01/11/2022 11:30

Rio - As eleições presidenciais já acabaram, mas a polarização continua. Com a vitória de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), os internautas estão usando a atriz Bruna Marquezine para provocar o jogador Neymar. Ex-namorados, os dois têm posicionamentos políticos diferentes: Bruna apoiou Lula, já Neymar declarou voto em Bolsonaro.

Com a vitória de Lula, os internautas ironizaram o jogador. "O Neymar perdeu mais uma para a Bruna Marquezine", dizia uma postagem no Twitter. "Bruna Marquezine, quanto você cobra pra torcer pra eu vencer na vida? Você não perde uma, menina", brincou a cantora Luiza Martins no Twitter.

Os internautas também relembraram quando Neymar e Bruna Marquezine ficaram em lados opostos no "BBB". "O Neymar não conseguiu nem tirar a Manu Gavassi do BBB, achou que ia eleger presidente?", questionou outra pessoa. Vale lembrar que Manu Gavassi é uma das melhores amigas de Bruna Marquezine e atriz fez campanha para ela ficar no reality show. Já Neymar fez campanha para o adversário de Manu, Felipe Prior.

Também viralizou na web um vídeo em que petistas gritam na Avenida Paulista, em São Paulo: "Neymar, vai se f*der, a Marquezine é mais famosa que você".