Influenciadoras brasileiras são abordadas por policiais ao tentar tirar fotos de lingerie na Torre EiffelReprodução Internet

Publicado 01/11/2022 08:08

Rio - As influenciadoras brasileiras Gabriela Versiani, Vanessa Lopes e Gabily estão em Paris, na França, e foram repreendidas por policiais após tentarem tirar fotos usando apenas lingerie em frente a Torre Eiffeil, um dos pontos turísticos mais movimentados e conhecidos do país.

A ex-participante de "A Fazenda 10" Luane Dias, que está acompanhando as influenciadoras na viagem, mostrou o momento em que a polícia aborda as brasileiras. A policial aparece na hora em que as moças resolvem abrir o blazer em frente a torre para posar apenas de calcinha e sutiã.

"Ainda bem que não estou com elas", escreveu Luane Dias ao postar o vídeo nos Stories, do Instagram. "Quase fomos presas, galera, porque a gente estava fazendo propaganda para biquíni, A gente falou ‘ah, mas é biquíni’. Eu até falei assim ‘moça, é porque a gente tem um negócio de biquíni’, aí ela falou ‘não, f*da-se'", disse Vanessa, que conseguiu achar graça da situação.