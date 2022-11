Leandro Hassum posta antes e depois ao fazer reflexão sobre emagrecimento - Reprodução/Instagram

Leandro Hassum posta antes e depois ao fazer reflexão sobre emagrecimentoReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 22:20

Rio - Leandro Hassum usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar uma reflexão sobre seu emagrecimento. O ator de 49 anos comparou seu corpo atual com uma foto de oito anos atrás, antes de realizar uma cirurgia bariátrica, e desabafou sobre sua luta contra a obesidade e os cuidados com o corpo.

"Quero me parabenizar por estar cuidando da minha doença obesidade durante todo esse tempo. Não foi e ainda não é fácil lidar com as críticas, comparações, pessoas duvidando das minhas capacidades pessoais e também profissionais. Passei e ainda passo poucas e boas", começou o humorista.

Em seguida, o comediante acrescentou: "Mas, nesses 8 anos, aprendi muito. Aprendi a me valorizar e valorizar os que nunca deixaram, nem por um segundo, eu desistir. Confesso, várias vezes pensei em jogar a toalha e chorava sozinho no carro ou no chuveiro… Enfim, me escondia para não demonstrar fraqueza", admitiu.

Hassum ainda fez questão de agradecer o apoio que recebeu do apresentador André Marques e de sua família, citando a esposa, Karina Hassum, e a filha, Pietra, de 22 anos. "Quero agradecer demais ao meu irmão que deu o pontapé inicial e crucial para isso. André, você sempre será parte fundamental dessa história, eu te amo. (...) Minha família, Karina e Pietra, que me aturavam e amparavam e seguem sendo meu suporte. Meu irmão de alma que a vida me presenteou na adolescência, que até hoje é o ombro que eu choro quando preciso e sabe me fazer rir sempre. Bruno Buaiz, você é meu anjo da guarda eterno", escreveu.

"Todos vocês fazem parte dessa minha luta. E, se hoje eu sigo acreditando e sigo lutando, são vocês que me dão o chão e o suporte. (...) E meu coração não tem espaço para rancor. Mesmo os que não acreditavam, sintam-se abraçados e também agradeço a vocês. Pois amo ser desafiado e, sem saber, vocês me fortaleceram. Viva a vida. Viva minha luta. Viva a saúde!!! Eu já me amava (há) 8 anos atrás e sigo me amando muito. E orgulhoso da minha trajetória", finalizou o ator.

