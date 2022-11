Jade Picon - Estevam Avellar/TV Globo

Publicado 01/11/2022 18:55

Rio - Jade Picon celebrou seu retorno aos Estúdios Globo para continuar as gravações de "Travessia", nesta segunda-feira. A ex-BBB, que estreou como atriz na novela das 21h, teve uma intoxicação alimentar no fim de semana e ficou de cama, na segunda-feira, enquanto se recuperava.

"Ficar bem depois de ficar de cama é muito bom. Hoje, no set, me perguntaram mais de uma vez porque eu estava rindo à toa e eu juro que era porque eu estava bem, estava feliz de estar me sentindo bem de novo e não com vontade de vomitar [risos]. Seguimos", escreveu ela, em postagem no Twitter.

Na última quinta-feira, cenas quentes entre os personagens de Jade e Chay Suede foram ao ar na TV Globo, deixando os telespectadores alvoroçados. Acreditando que Brisa (Lucy Alves) está morta, Ari engatou um romance com Chiara e fez um acordo com Guerra (Humberto Martins), pai da jovem. Ele aceita deixar todo seu passado no Maranhão e, como prêmio, recebe um luxuoso apartamento do empresário. Empolgado, Ari levou Chiara para conhecer o local e os dois terminaram a noite de forma quente.