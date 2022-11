Leonardo teve show adiado após bloqueio de vias organizado por caminhoneiros bolsonaristas - Reprodução/Instagram

Leonardo teve show adiado após bloqueio de vias organizado por caminhoneiros bolsonaristas Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 16:30

Rio - O bloqueio de estradas causado por eleitores insatisfeitos com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições realizadas no último domingo tem resultado em problemas para alguns famosos que também estavam ao lado do candidato do Partido Liberal. Leonardo teve um show que seria realizado em Criciúma (SC) nesta terça-feira adiado para o mês que vem.

fotogaleria "Devido a questões da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitado a logística do show que iria ocorrer hoje dia 01 de Novembro na @ammasterhalloficial do cantor @leonardo, foi adiado com uma nova data para 01 de Dezembro", anunciou a produtora do evento.

Bloqueio de Estradas