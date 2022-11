Taís Araújo homenageia Lázaro Ramos por aniversário de 44 anos - Reprodução / Instagram

Taís Araújo homenageia Lázaro Ramos por aniversário de 44 anosReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2022 13:20

Rio - Taís Araújo, de 43 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para homenagear o marido, Lázaro Ramos, por seu aniversário de 44 anos. No Instagram, a atriz publicou uma foto do artista e escreveu uma longa declaração de amor.

"'Mozinho', te desejo todos os seus desejos realizados, brilho no olhar, caminhos abertos, coração de criança, responsabilidade de um líder que sabe de onde veio e trilha um caminho inédito, cheio de gratas surpresas", iniciou a artista na legenda do post. "Te desejo gargalhadas altas, brindes incríveis, mais viagens que fiquem nas nossas memórias e construam nossos imaginários, livros que mudam vidas, músicas que te façam dançar, canções que te emocionem, peças que te provoquem, te façam pensar e te estimulem a querer mais ainda transformar esse mundo", acrescentou.

Logo em seguida, Taís deu continuidade ao texto, repleto de romantismo. "Te desejo meus beijos na sua boca, meus abraços de amor, meus melhores olhares e que a vida siga sendo tão generosa e gentil com você, meu amor. Te desejo saúde e mais saúde pra poder viver tudo de espetacular que ainda te espera nesse mundo. Te amo, te amo, te amo", concluiu.



Nos comentários da publicação, Lázaro aproveitou para agradecer pela homenagem da esposa. "Te amo muito, meu amor", declarou.