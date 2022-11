Carla Diaz é pedida em casamento por Felipe Becari - Reprodução/Instagram/Gabriel Correia

Publicado 01/11/2022 22:43

Rio - Carla Diaz e Felipe Becari estão noivos! Na noite desta terça-feira, o deputado federal eleito de São Paulo usou o Instagram para revelar que pediu a atriz em casamento, no dia em que o casal completa um ano de namoro. O político abriu o álbum de fotos do momento especial e falou sobre a emoção de iniciar a jornada até o altar.

"Ela disse sim! Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza, desde a 1ª vez que a vi, me fez acreditar que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhamos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família", começou o vereador.

Em seguida, Felipe aproveitou para se declarar para a amada: "Carla, que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você. Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari", completou.

Mais cedo, a ex-participante do "BBB 21" contou que recebeu diversas surpresas do namorado, ao longo do dia, para comemorar o primeiro aniversário de namoro do casal. A atriz recebeu um dia de beleza e até mesmo o look que vestiria para um jantar especial: "Estou aqui nessa situação de ansiedade. Tá todo mundo sabendo de tudo, menos eu", brincou ela, horas antes de ser pedida em casamento. "Ainda teve surpresa maior", disse a loira, ao postar uma foto de Felipe ajoelhado à sua frente.