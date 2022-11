Famosos se pronunciam sobre demora para pronunciamento de Jair Bolsonaro - Reprodução Internet

Publicado 01/11/2022 18:03 | Atualizado 01/11/2022 18:48

Rio - Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento nesta terça-feira (1), quebrando um silêncio de quase 48 horas após perder as eleições presidenciais para Lula. No entanto, a fala não só durou bem menos do que o esperado (1min46), como manteve o público na expectativa por horas, enquanto o então presidente, não aparecia. Nas redes sociais, famosos compartilharam memes e indignações que reagiam à demora de Bolsonaro para um discurso rápido.

Gretchen foi uma das primeiras a se juntar aos internautas. Aos 63 anos, a cantora compartilhou uma montagem de si mesma na frente dos jornalistas, pronta para entrar no ar pelo canal fictício "Choquei News" e escreveu: "Tô pronta, já pode começar!!". Minutos depois, a celebridade escreveu brincando em um outro tweet: "Meu patrão @choquei acaba de entrar em contato comigo. Âncora padrão não foge de trabalho."

O ator José de Abreu também usou seu Twitter para brincar com a situação. Ao escrever: "Acabou a luz no palácio! Hahahaha", o artista se juntou aos seus seguidores enquanto esperava o presidente aparecer nas telinhas. Fafá de Belém também demonstrou sua falta de paciência com a demora e escreveu "Cade?", seguido de emojis mostrando indignação. Minutos depois, compartilhou um tweet de sua filha Mariana Belém dizendo "ATENÇÃO" acompanhado de uma montagem que mostrava um palhaço no lugar do atual presidente.

O jornalista André Rizek também comentou sobre a demora em seu Twitter. Ironizando e relacionando com os bloqueios feitos por caminhoneiros por todo o país, ele escreveu: "Esse pronunciamento tá demorando por que está preso em algum bloqueio?"

