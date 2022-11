Aline Gotschalg fala sobre novo tratamento contra câncer na tireoide - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 17:27

Rio - Aline Gotschalg atualizou seus seguidores, nesta terça-feira, sobre seu tratamento contra o câncer na tireoide. A ex-BBB usou os Stories do Instagram para contar que já marcou uma data para iniciar a iodoterapia e demonstrou otimisto ao falar sobre o procedimento.

"Gente, eu estou aqui na correria, acabei de sair de uma consulta com o meu médico que vai fazer o tratamento complementar com iodoterapia. Estou super animada, tem toda uma preparação e depois eu conto para vocês como é. Deixa eu absorver tudo primeiro. Mas estou muito confiante e com muita fé de que vai dar tudo certo", declarou a influenciadora.

Recentemente, a loira desabafou sobre o período em que perdeu a voz e relembrou momentos de tensão que enfrentou por causa dos problemas de saúde. "Já tinha marcado duas viagens pra fora do Brasil a trabalho. Aproveitei para emendar uma viagem com o Fê (Fernando Medeiros, seu marido) porque tinha tanto medo de morrer que falei: 'Preciso aproveitar tudo que posso. Vai que essa é a última viagem'. Olha que sentimento difícil, doloroso. Até o dia da cirurgia tive muito medo. Foi muito difícil compartilhar isso com minha família e meus amigos", contou ela.