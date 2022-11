Lucy Alves vai cantar com Roberto Carlos no ’Especial de Fim de Ano’ - Reprodução/Instagram

Lucy Alves vai cantar com Roberto Carlos no 'Especial de Fim de Ano'

Publicado 01/11/2022 13:39

Rio - Já começaram os preparativos para o tradicional "Especial de Fim de Ano" da TV Globo e, como de costume, Roberto Carlos é a atração principal. Para compor a apresentação anual, o rei receberá uma convidada especial para cantar com ele. A cantora e atriz Lucy Alves, protagonista de "Travessia", subirá ao palco com RC no dia 23 de dezembro.

"É de novidade que vocês gostam, né? Então prepara o coração pra ver Lucy Alves cantando juntinho com Roberto Carlos no #EspecialRC, dia 23 de dezembro! Eu já tô ansiosa e prontinha pra me emocionar e vocês? ", anunciou o Instagram da TV Globo. "Que honra! Vai ser muito especial! ", comentou a atriz de 36 anos.

Também nesta terça-feira (1), Ana Maria Braga revelou no "Mais Você" que o show contará com mais nomes de peso, como Maria Bethânia, Maiara e Maraisa, e Raça Negra.