Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 18:52

Rio - Juju Salimeni precisou cancelar sua agenda de compromissos nesta terça-feira devido ao bloqueio das rodovias causado por caminhoneiros bolsonaristas inconformados com o resultado do segundo turno das eleições . Jair Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, que assumirá o cargo de presidente do Brasil no próximo ano.