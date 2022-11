Karoline Lima resolveu pendência envolvendo pensão da filha - Reprodução/Instagram

Karoline Lima resolveu pendência envolvendo pensão da filha Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 17:44

Rio - Karoline Lima revelou nesta terça-feira que entrou em acordo com Éder Militão sobre o valor que o jogador do Real Madrid pagará de pensão alimentícia para a filha Cecília. Nos Stories, a influenciadora contou que teve um encontro com a advogada do atleta e conseguiu resolver a pendência.

fotogaleria "Chegamos em um acordo, graças a Deus e acabou essa disputa de Cecília. Conheci a advogada dele, aquela de todo aquele negócio. Contei a história de tudo o que aconteceu. Ela é um amor e graças a Deus a gente se resolveu. Sempre foi o que eu quis, eu queria ter paz e resolver isso tudo, eu estava cansada de confusão. Deu tudo certo, chegamos a um acordo onde ambas as partes estavam confortáveis. Estou muito feliz, de coração. Era só o que estava precisando na minha vida, um pouco de sossego", afirmou.

"Dá até vontade de chorar. Graças a Deus as coisas boas acontecem para quem é do bem, para quem faz as coisas certas, para quem não tem peso na consciência, para quem não tem medo. Então eu sabia que uma hora tudo ia se resolver. Estava tudo bagunçado na minha vida, mas eu sabia que ia se resolver. [..] Minha filha vai ser cuidada com muito amor. Tenho certeza que ela vai ter muito amor, vai ter o apoio, vai ser feliz, vai ter o que ela tem direito e era só essa a minha preocupação, é só isso que eu queria e é isso que vai acontecer", concluiu.