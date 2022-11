Eliezer compra passagem errada durante viagem com Viih Tube - Reprodução Internet

Publicado 01/11/2022 16:26 | Atualizado 01/11/2022 16:27

Rio - Viih Tube e Eliezer estão viajando pelos Estados Unidos para fazer as compras do enxoval de Lua, primeira filha do casal. Após uma temporada em Miami e Orlando, o plano dos ex-BBB's era embarcar para Nova Iorque a fim de continuar a caça às lojas. Mas Eli explicou em seu story que comprou as passagens erradas, levando os dois a Nova Jersey.

Nos vídeos e fotos em que contava a situação, o empreendedor escreveu: "Acho que comprei a passagem errada!", e continuou: "Ferrou muito! A passagem não é para Nova Iorque, gente! A gente tá indo para Nova Jersey, Senhor!!". Ao mostrar a reação e o humor da amada, ele escreveu: "Ela não está muito feliz comigo". No vídeo seguinte, a gestante afirma em tom de ironia: "Amor a gente não tá indo pra "New Jersey"? Então, é uma experiência nova!".

Eliezer se mostra em tom de desespero no fundo dos vídeos, afirmando que só descobriu em cima da hora a confusão. Os namorados também foram alvos de críticas no primeiro avião que embarcaram nesta viagem. Internautas questionaram o motivo de estarem em sessões separadas na aeronave (Viih viajou de executiva enquanto Eli se manteve na econômica).