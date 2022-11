Carla Diaz e Felipe Becari - Reprodução/Instagram

Carla Diaz e Felipe BecariReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 17:57

Rio - Carla Diaz surgiu em clima de romance nas redes sociais, nesta terça-feira, ao comemorar o primeiro aniversário de namoro com o deputado federal eleito Felipe Becari (União Brasil-SP). Para celebrar a data especial, a atriz publicou um vídeo em que os dois aparecem abraçados ao pôr do Sol. Na legenda, a ex-BBB citou a letra da versão italiana de "Perfect", canção de Ed Sheeran em parceria com Andrea Bocelli.

fotogaleria

E é claro que o namorado da artista fez questão de se declarar nos comentários da postagem feita no Instagram: "Nosso dia! Agradeço todas as manhãs por ter te encontrado! Obrigado pelos sonhos, pelo amor e por tudo que proporcionamos um para o outro", declarou Felipe. "Mais lindo que amor de novela", comentou uma seguidora. "Que casal maravilhoso! Eu amo vocês dois juntos", disse outra fã.

No início deste mês, Carla Diaz foi homenageada por Felipe Becari, após ele ser eleito deputado federal de São Paulo. O político agradeceu pelo apoio da atriz durante todo o período de campanha eleitoral, com uma série de fotos românticas. "Nada mais lindo do que uma relação de cumplicidade e carinho, e por isso a vitória de ontem não é foi só minha, mas nossa! (...) Parabéns você também pela força e resistência, e saiba que farei o Brasil inteiro sentir muito orgulho das minhas lutas, assim como você sentirá! Te amo demais!", escreveu ele.

Confira: