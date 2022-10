Manifestação e queima de pneus na BR-163, no Mato Grosso - Reprodução/Redes Sociais

Após a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente do Brasil, caminhoneiros bolsonaristas de todo o país iniciaram manifestações contra o resultado das urnas neste domingo, 30. Os motoristas, junto com outros apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) bloquearam estradas de todo o país.

No Paraná, mesmo com a vitória do até então presidente no estado, com 62,40% dos votos, foram bloqueados trechos da BR 277 ainda durante a noite de domingo. No km 340, em Guarapuava, houve queima de pneus e a pista ficou completamente interditada nos dois sentidos. Em Medianeira, no km 677, houve protesto com mais de 40 pessoas e a rodovia ficou parcialmente fechada. A BR163, no km 288, em Marechal Cândido Rondon, teve interdição total e participação de cerca de 20 manifestantes.

Em Santa Catarina, a Arteris confirmou bloqueios em pontos da BR-101, próximo às cidades de

Joinville, Itajaí, Garuva e Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, e na SC-418, em São Bento do Sul. Em Itajaí e Palhoça, nos km 116 e 216, respectivamente, a interdição é total e fila de carros chega a 3km em cada local. Em Joinville, o km 24,5 também está completamente interditado e a fila é de 7km.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, um manifestante dá "72h para o exército tomar conta" e fala para que nenhum caminhoneiro "libere nada". "Travou, travou, travou, geral no Brasil", afirma.

Manifestantes bolsonaristas fecham vias em Santa Catarina e pedem intervenção militar

— Jornal O Dia (@jornalodia) October 31, 2022

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, a circulação na pista em Barra Mansa permanece interrompida. No Km 281, o sentido São Paulo apresenta quatro quilômetros de lentidão e 7,5 no sentido Rio. No trecho de São Paulo, que ficou bloqueado entre 0h19 e 0h54. Não há novos pontos de manifestação.

Também na manhã desta segunda, os caminhoneiros ocuparam a BR-101, em Campos dos Goytacazes, na altura do Km 64. Segundo a PRF, os manifestantes atearam fogo em pneus e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, às 6h13, para controlar as chamas. De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, houve registro de um quilômetro de congestionamento e o fluxo foi liberado nos dois sentidos às 6h35.

No Rio Grande do Sul os protestos ocorrem na BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta. O trânsito flui pelas alças no local. Também há interdição em Garibaldi, na BR 470, km 225; na BR 158, km 157, em Panambi; na BR 153, km 53, em Erechim; na BR 116, km 40, em Vacaria; BR 285, km 496, em Entre Ijuís, entroncamento RS 344; e na BR 116, km 245,em São Leopoldo, onde os manifestantes estão apenas no acostamento, com o trânsito fluindo.

No Mato Grosso, a Rota do Oeste relatou bloqueio na BR-163 no entorno das cidades de Sinop, km 835, sentido sul e norte; Sorriso, km 746 e 321, sul e norte; Lucas do Rio Verde, km 691 e 188, sentido sul e norte; e Nova Mutum, km 594, sentido sul e norte.

O desbloqueio das vias deve ser feito pela Polícia Rodoviária Federal, que ainda não se posicionou.