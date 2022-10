Cantor Sérgio Missão morre, aos 45 anos, após passar mal em show da banda Somos Tão Jovens - Reprodução

Publicado 29/10/2022 15:09 | Atualizado 29/10/2022 15:10

Rio - O cantor Sérgio Missão morreu, aos 45 anos, na noite desta sexta-feira, após passar mal durante um show na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O vocalista da banda Somos Tão Jovens, que fazia tributo ao Legião Urbana, teve uma parada cardíaca e não resistiu. A assessoria da banda informou ao site 'A Cidade On' que Sérgio chegou a receber atendimento médico, mas veio a óbito ao chegar no hospital.

A morte do cantor foi lamentada pela banda em comunicado publicado no Instagram do tributo Somos Tão Jovens: "Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de nosso querido vocalista, Sérgio Missão, na noite de ontem, em decorrêncida de uma parada cardíaca. Sérgio era um pai e um marido maravilhoso, um amigo presente, um grande profissional e sua voz estará pra sempre em nossos corações. Descanse em paz, amigo! Nunca esqueceremos sua energia positiva", diz a nota.

"Ainda estamos sem palavras pra tudo isso. Agradecemos todas as mensagens que estamos recebendo em nossas redes sociais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã porque temos nosso próprio tempo. Obrigado, Serjão", declarou o grupo, na legenda da postagem. O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, enviou seus sentimentos aos músicos: "Abraço forte a todos da família e a vocês da banda!!", escreveu.

Amigos e familiares de Sérgio se despedem do cantor em velório que teve início na manhã deste sábado. O funeral está previsto para acontecer às 16h, no Parque dos Girassóis.