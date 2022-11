Diogo Mussi e o irmão Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 21:33

Rio - Diogo Mussi voltou a falar sobre a relação conturbada com o ex-BBB Rodrigo Mussi nas redes sociais. Nesta terça-feira, o advogado contou que não tem mais contato com o irmão, depois de ter ajudado enquanto o influenciador se recuperava de um grave acidente de carro que sofreu em março deste ano.

"Nunca mais falei ou vi. Eu sempre digo que temos que olhar para as pessoas e situações como são e não como gostaríamos que fossem. Ele nunca foi uma boa pessoa comigo. Que ele fique bem e vivo, mas não quero contato, não!", declarou Diogo, em postagem nos Stories do Instagram.

Em julho, Rodrigo e Diogo tiveram um desentendimento nas redes sociais e chegaram a se bloquear na internet. Durante entrevista a um podcast, o advogado expôs os motivos que levaram os irmãos a se afastar um do outro: "A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho porque, no 'BBB', eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou tinha saldo... Desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade", afirmou.